أجرت الإمارات تعديلا وزاريا مصغرا في الخارجية حيث تم تعيين الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة. و أنور قرقاش مستشار دبلوماسي لرئيس الدولة.