إصابة أحمد أحمد رئيس الكاف بفيروس كورونا
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إصابة أحمد أحمد رئيس الكاف بفيروس كورونا

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العرب اليوم - إصابة أحمد أحمد رئيس الكاف بفيروس كورونا

أحمد أحمد
القاهرة - العرب اليوم

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إصابة رئيسه أحمد أحمد بفيروس كورونا المستجدوأوضح الكاف في بيان رسمي، أن أحمد أحمد اكتشف إصابته بفيروس كورونا بعد وصوله للعاصمة المصرية القاهرة يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وكشف الكاف أن أحمد أحمد سيخضع لفترة عزل صحي لمدة 14 يوما، وذلك حتى تعافيه من الإصابة بالفيروس.وتأتي إصابة أحمد أحمد بكورونا بعد يوم على قرار الكاف بتأجيل بقية مباريات دوري أبطال أفريقيا لأجل غير مسمى.

 

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المصدر :

Wakalat | وكالات

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إصابة أحمد أحمد رئيس الكاف بفيروس كورونا إصابة أحمد أحمد رئيس الكاف بفيروس كورونا



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