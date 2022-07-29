طائرة ركاب روسية تُطلق إشارة استغاثة فوق بحر قزوين

أطلقت طائرة ركاب روسية من طراز "بوينغ" تنفذ رحلة من عاصمة الشيشان غروزني إلى موسكو، إشارة استغاثة أثناء تحليقها فوق مياه بحر قزوين، حسبما أفادت وسائل إعلام.