قتلى وجرحى في انفجار مخزن للسلاح في محافظة أبين جنوبي اليمن

أفاد مراسلنا بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار مخزن للسلاح بمديرية لودر في محافظة أبين جنوبي اليمن وأفاد مراسلنا بأن الحصيلة الأولية للانفجار بلغت 5 قتلى وقرابة 30 جريحا، حيث أن المستودع في منطقة مأهولة بالسكان.