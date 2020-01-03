بومبيو بحث مع وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا ومسؤول صيني قرار اغتيال سليماني

كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه بحث قرار تصفية قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، مع نظيريه البريطاني والألماني، والمسؤول الصيني رفيع المستوى يانغ جيه تشي. وكتب بومبيو في تغريدة على حسابه في "تويتر": "بحثت مع (وزير الخارجية البريطاني) دومينيك راب، القرار الأخير لاتخاذ إجراءات دفاعية للقضاء على قاسم سليماني. نعرب عن شكرنا لحلفائنا الذين يدركون التهديدات العدوانية المستمرة التي يشكلها فيلق القدس الإيراني. تبقى الولايات المتحدة ملتزمة بوقف التصعيد".وفي تغريدة أخرى، كتب بومبيو: "لقد تحدثت اليوم مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانغ جيه تشي، لبحث قرار (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب، القضاء على سليماني ردا على تهديدات وشيكة لحياة الأمريكيين. جددت تأكيد التزامنا بوقف التصعيد".كما كتب بومبيو أنه تحدث مع نظيره الألماني هايكو ماس بشأن "اتخاذ الإجراءات الدفاعية للقضاء على قاسم سليماني"، مؤكدا أن ماس أيضا "أعرب عن قلق بلاده من استفزازات النظام الإيراني العسكرية المستمرة".