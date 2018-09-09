جيش الاحتلال الصهيوني يطلق النار علي مجموعة من الفلسطينين قرب حاجز بيت حانون

أطلقت قوات الاحتلال الصهيوني يطلق النار علي مجموعة من الفلسطينين قرب حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة و حديث عن إصابتين
GMT 14:37 2018 الأحد ,09 أيلول / سبتمبرغرينبلات يدَّعي أن "حماس" عقبة أمام السلام في المنطقة
GMT 14:07 2018 الأحد ,09 أيلول / سبتمبرالسجن 3 سنوات لصفوت الشريف وبراءة نجله فى الكسب غير المشروع
GMT 12:54 2018 الأحد ,09 أيلول / سبتمبروزارة الخارجية و المغتربين الفلسطينية تؤكد أن الأحتلال يستمر في قتل أطفال غزة
GMT 09:10 2018 الأحد ,09 أيلول / سبتمبرالأمم المتحدة ترعى اجتماع الترتيبات الأمنية في مدينة الزاوية غرب ليبيا
GMT 08:54 2018 الأحد ,09 أيلول / سبتمبرالقوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين من محافظة جنين
تشتهر المغنية والممثلة وعارضة الأزياء الأميركية باريس هيلتون، بجاذبيتها وأناقتها، فهي رمز للموضة ومعروفة بأزيائها الفاخرة، وظهرت بإطلالة مذهلة على منصة عرض أزياء "Disney Villains x The Blonds" خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الجمعة. بدت هيلتون البالغة من العمر 37 عاما، بإطلالة شرسة عندما كانت ترتدي أزياء مستوحاة من شخصية "رويلا درفيل" الشريرة الخيالية، والتي ظهرت في فيلم الأنيميشن "101 Dalmatians"، وكانت تتميز بشعرها المتزج باللونالبلاتينيوم والأسود معا ويتدفق على أحد كتفيها، وهو ما ظهرت به العارضة الأميركية خلال العرض. ارتدت هيلتون ثوبا فضيا مرصعًا بالترتر، مع حواف غير متساوية تتميز برباط من الشبك الأمامي وأحذية بربطة بيضاء وسوداء. وأكملت إطلالتها بقفازات دون أصابع، تتميز بزينة فضية ومكياج صاخب من الظل المعدني للعيون والرموش الطويلة وأحمر الشفاة القرمزي، وكانت تحمل جروا صغيرا تحت ذراعيها على المدرج، كجزء من العرض. أعلنت باريس
أرسل تعليقك