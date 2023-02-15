أوكرانيا تعلن مقاطعتها للمؤتمر الأمني لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في فيينا

أبلغت أوكرانيا اليوم الأربعاء، منظمة الأمن والتعاون الأوروبى أنها لن تشارك فى أعمال المؤتمر الأمنى للمنظمة 23 فبراير الجارى فى فيينا احتجاجا على سماح النمسا للوفد الروسى بالمشاركة فى الاجتماع.