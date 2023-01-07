خامنئي يعين قائداً عاماً جديداً للشرطة الإيرانية

عيَّنَ المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، العميد أحمد رضا رادان، قائداً عاماً جديداً للشرطة، وجاء ذلك في مرسوم لخامنئي بحسب ماذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، اليوم السبت.