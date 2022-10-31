اعتقال 7 أشخاص على صلة بالهجوم على مزار ديني في شيراز الإيرانية

أعلن وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، اعتقال عنصر ثان له صلة بالهجوم الإرهابي على مزار ديني في مدينة شيراز بجنوب غرب البلاد، الأسبوع الماضي وقال وزير الأمن إن القوى الأمنية اعتقلت مساء أمس الأحد العنصر الثاني لجريمة مرقد "شاهجراغ" والتي راح ضحيتها نساء وأطفال، مشيرا إلى أن "الإجراءات التي اتخذتها وزارة الأمن من الناحية الهندسية والدفاعية والاستفادة من تقارير المواطنين عن الحادث أدتا إلى اعتقال العنصر الثاني في جريمة الهجوم الإرهابي".