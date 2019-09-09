عبد العزيز بن سلمان يؤكد أن السعودية تريد تخصيب اليورانيوم

أعلن وزير الطاقة السعودي الجديد عبد العزيز بن سلمان اليوم، أن السعودية تريد إنتاج وتخصيب اليورانيوم في المستقبل لبرنامج الطاقة النووية الذي تخطط له والذي سيبدأ بمفاعلين كهروذريين.