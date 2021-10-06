للمرة الأولى محكمة إسرائيلية توافق على أداء اليهود صلاة صامتة في الأقصى
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للمرة الأولى محكمة إسرائيلية توافق على أداء اليهود "صلاة صامتة" في الأقصى

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العرب اليوم - للمرة الأولى محكمة إسرائيلية توافق على أداء اليهود "صلاة صامتة" في الأقصى

للمرة الأولى محكمة إسرائيلية توافق على أداء اليهود "صلاة صامتة" في الأقصى
القدس المحتلة - العرب اليوم

وافقت محكمة إسرائيلية اليوم الأربعاء لأول مرة على أداء اليهود أداء "صلاة صامتة" في المسجد الأقصى، سحب ما أفادت القناة السابعة العبرية.

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للمرة الأولى محكمة إسرائيلية توافق على أداء اليهود صلاة صامتة في الأقصى للمرة الأولى محكمة إسرائيلية توافق على أداء اليهود صلاة صامتة في الأقصى



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