الجيش التركي يعلن تحييد 6 عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية
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الجيش التركي يعلن تحييد 6 عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية

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العرب اليوم - الجيش التركي يعلن تحييد 6 عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية

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أنقرة - العرب اليوم

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، عن تحييد 6 عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية في ريف حلب الشمالي، وعفرين، وشمال شرق سوريا.

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الجيش التركي يعلن تحييد 6 عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية الجيش التركي يعلن تحييد 6 عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية



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