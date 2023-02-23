الأمن الروسي يطوق سفارة سويسرا بعد اكتشاف قنبلة بها

وكالة «تاس» الروسية ذكرت منذ قليل أن رجال أمن روس طوقوا مبنى السفارة السويسرية فى العاصمة موسكو، بعد اكتشاف قنبلة داخل مبنى السفارة.

وأضاف خلال مداخلة للقناة اليوم الخميس: "حتى هذه الساعة رجال السلطات الروسية لم تصرح بأى معلومات إضافية تشرح فيها نوع القنبلة أو مصدرها أو فى حال كانت القنبلة تحوى متفجرات أم لا، فقط وكالة تاس الروسية اكتفت بمعلومات عن تطويق رجال الأمن لمبنى السفارة".