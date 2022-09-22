ارتفاع الحصيلة الرسمية لضحايا الاحتجاجات في إيران إلى 17 قتيلا

ارتفعت الحصيلة الرسمية لضحايا الاحتجاجات في إيران إلى 17 قتيلا، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.ومنذ بدء الاحتجاجات على مقتل الشابة مهسا أميني على يد عناصر «دورية الإرشاد»، امتدت الاحتجاجات في إيران حتى مساء الأربعاء 21 سبتمبر إلى 83 مدينة على الأقل، بحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشونال».