سلطنة عمان تسجل 255 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت سلطنة عمان اليوم 255 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8373 حالة.

وبيّنت وزارة الصحة العمانية أن 166 من الحالات المسجلة لعمانيين، و89 لغير عمانيين، مشيرة إلى أن 2177 حالة تماثلت للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات 38 حالة.