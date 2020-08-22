جون بولتون مستشار ترامب السابق يتحدث عن حرب مصر ضد الإرهاب وخطورة الوضع في ليبيا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، إن مصر حققت نجاحًا مشهودًا في مكافحة الإرهاب، مشددًا على أن لمصر الحق في حماية حدودها الغربية من ظهور أي تنظيم إرهابي داخل الأراضي الليبية وأضاف بولتون في حوار حصري أجراه معه صدى البلد، لأول مرة في مصر وفي الشرق الأوسط: " "لقد نجحت مصر جيدًا في مكافحة الإرهاب ولقد كان بيننا تعاونًا وثيقًا في هذا الصدد. ما يقلقني بشأن إيران هو أن دعم التطرف الإسلامي في المنطقة ككل، ظهر للعلن بعد الثورة الإيرانية سواء بين السنة أو الشيعة"

وأضاف "بالتأكيد هناك توترات وتعقيدات في المنطقة، لكن هذا الميول نحو التطرف جاء بسبب ما حصل في إيران. وهذا الخطر لا يزال موجودًا في جميع الدول وإيران ستساعد التطرف إذا أمكنها لأنها لو تمكنت من زعزعة استقرار خصومها العرب فمن المحتمل أن نفوذها سيصبح أقوى في المنطقة".