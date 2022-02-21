الجيش الروسي يدمر مدرعتين لأوكرانيا بعد خرقهما حدود البلاد
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الجيش الروسي يدمر مدرعتين لأوكرانيا بعد خرقهما حدود البلاد

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العرب اليوم - الجيش الروسي يدمر مدرعتين لأوكرانيا بعد خرقهما حدود البلاد

الجيش الروسي يدمر مدرعتين لأوكرانيا بعد خرقهما حدود البلاد
مدريد ـ العرب اليوم

الجيش الروسي يدمر مدرعتين لأوكرانيا بعد خرقهما حدود البلاد

 

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الجيش الروسي يدمر مدرعتين لأوكرانيا بعد خرقهما حدود البلاد الجيش الروسي يدمر مدرعتين لأوكرانيا بعد خرقهما حدود البلاد



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