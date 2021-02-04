الكويت تقرر إيقاف العمل بأنشطة الأندية الصحية ومحلات العناية الشخصية التي تتضمن الصالونات ومحلات الحلاقة والمنتجعات الصحية لمدة شهر اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 7 فبراير الجاري.