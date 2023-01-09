أوكرانيا تُعلن القوات الروسية تشن ضربة صاروخية علي سوق في خاركيف

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف، جنوب أوكرانيا، أوليه سينيهوبوف، صباح اليوم الإثنين، أن القوات الروسية شنت الليلة الماضية غارة صاروخية على سوق في قرية شيفتشينكوف الحضرية، ما أسفر عن إصابة 7 مدنيين بجروح متفاوتة.

وقال سينيهوبوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "يقوم العدو مرة أخرى بشن ضربات صاروخية على منطقة خاركيف. وفي بلدة شيفتشينكوف الحضرية التابعة لمنطقة كوبيانسك تم إطلاق ضربة صاروخية من نظام الدفاع الجوي S-300 على السوق المحلية".

وأضاف، وفقا لبيان المركز الإقليمي للمساعدة الطبية الطارئة، أن "سبعة مدنيين أُصيبوا من جراء الهجوم على شيفتشينكوف، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا".