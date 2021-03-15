وكالة سانا تعلن إحباط عملية إرهابية بأحزمة ناسفة كانت تستهدف دمشق

أعلنت وكالة "سانا" السورية عن "إحباط عملية إرهابية بأحزمة ناسفة كانت تستهدف العاصمة دمشق" والقضاء على ثلاثة إرهابيين والقبض على ثلاثة آخرين.

وقالت "سانا" نقلا عن مصدر بالأجهزة المختصة: "بالتعاون مع المواطنين الشرفاء في بلدتي زاكية وكناكر بريف دمشق، تم إحباط العملية الإرهــابية تجاه مدينة دمشق، التي كان يخطط لها الإرهـابيون والجماعات التكفيـرية".