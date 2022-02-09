الشرطة الإسرائيلية تٌخلي نقطة استيطانية عشوائية في النقب

أخلت الشرطة الإسرائيلية نقطة استيطانية عشوائية شرع عشرات النشطاء اليمنيين، منهم نواب في الكنيست، في بنائها عند مدخل قرية الزيادية بشمال مدينة رهط في صحراء النقب وهذه النقطة الاستيطانية غير المرخص بها التي أطلق عليها اسم "معاليه بولا" مكونة من معرشات خشبية ومنازل متنقلة وتداول نشطاء ووسائل إعلام لقطات توثق التوترات السائدة في الموقع خلال إخلاء الشرطة للنقطة العشوائية.

وحضر عدد من النواب اليمنيين المتشددين في الكنيست هذه الأحداث، بمن فيهم النائبان إيتمار بن غفير، وأوريت ستروك عن حزب "الصهيونية المتدينة"، والنائب شلومو كرعي عن "الليكود" وحمل النشطاء اليمنيون الحكومة المسؤولية عن "التخاذل" عن النقب وترك هذه المنطقة لـ"الاستيلاء البدوي" كما أكدت مصادرنا أن قوات الأمن الإسرائيلية هدمت تسعة مبان في بؤرة استيطانية عشوائية غير مرخص بها أخرى، في الضفة الغربية، تحمل اسم "حوميش"، دون رصد أي حوادث تذكر.