تحتفل الطوائف المسيحية في دولة فلسطين المحتلة، اليوم السبت، بـ "سبت النور"، إيذانًا ببدء الاحتفالات بعيد القيامة المجيد الذي يصادف غداً الأحد.

ويتدفق آلاف المسيحيون خلال الاحتفالات التي تبدأ من خلال إقامة الصلوات والقداديس الخاصة بالمناسبة في مختلف الكنائس، في مدينة بيت لحم ، وبيت ساحور وبيت جالا، للاحتفال باستقبال "النور" القادم من كنيسة القيامة في القدس

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