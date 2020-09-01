العراق يسجل 3404 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3871 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3404 إصابة و81 وفاة جديدة بفيروس كورونا جميعها خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت في بيان صحفي: "تم فحص 18427 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1624331 نموذجا".

وأضافت: "كما تم تسجيل 3871 حالة شفاء، ليكون المجموع الكلي لحالات الشفاء 180473 حالة".ومنذ ظهور الجائحة في العراق، بلغ عدد الإصابات 238338، بينما الوفيات فوصلت إلى 7123 إصابة".