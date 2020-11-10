المبعوث الأميركي السابق للشرق الأوسط يعزي بوفاة عريقات

أعرب المبعوث الأمريكي السابق إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، عن تعازيه الحارة على وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات.

وقدم غرينبلات تعازيه الحارة لعائلة عريقات، عبر تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، متمنيا لهم "الصبر والقوة خلال هذا الوقت الصعب للغاية".

وأشار إلى أن وجهات النظر بينه وبين عريقات حول تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وكيفية حله كانت منفصلة، مؤكدا أن عريقات حاول جاهدا أن يمثل شعبه.