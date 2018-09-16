قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل ثلاثة فلسطينيين من محافظة الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين فلسطينيين ، من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت أمر شمالا، واقتحمت منازل المواطنين الفلسطينيين ، وفتشتها، واعتقلت الشابين عبد الله أحمد رضوان اخليل ، وحسين علي حسين عادي ، ونقلتهما لمركز عصيون الاحتلالي،فيما اعتقلت تلك القوات فريد احميدان العويوي، عقب دهم منزله، ومنازل أخرى في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.