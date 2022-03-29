تشاووش أوغلو يعلن اليوم تم تسجيل التقدم الأكبر أهمية منذ بدء المباحثات الروسية الأوكرانية

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في ختام المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني في اسطنبول، أنها أسفرت عن تسجيل التقدم الأكبر أهمية منذ بدء المباحثات بين الطرفين.