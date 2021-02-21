سلطنة عمان تدعو مواطنيها والمقيمين على أرضها لعدم السفر إلا للضرورة القصوى في الفترة الحالية لظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا
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سلطنة عمان تدعو مواطنيها والمقيمين على أرضها لعدم السفر إلا للضرورة القصوى في الفترة الحالية لظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا

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العرب اليوم - سلطنة عمان تدعو مواطنيها والمقيمين على أرضها لعدم السفر إلا للضرورة القصوى في الفترة الحالية لظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا

سلطنة عمان
مسقط _ العرب اليوم

سلطنة عمان تدعو مواطنيها والمقيمين على أرضها لعدم السفر إلا للضرورة القصوى في الفترة الحالية لظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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سلطنة عمان تدعو مواطنيها والمقيمين على أرضها لعدم السفر إلا للضرورة القصوى في الفترة الحالية لظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا سلطنة عمان تدعو مواطنيها والمقيمين على أرضها لعدم السفر إلا للضرورة القصوى في الفترة الحالية لظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا



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