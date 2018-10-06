مفوضية اللاجئين تعلن أن ليبيا أنقذت قرابة 14 ألف مهاجر خلال عام 2018

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن حرس السواحل الليبي أنقذ قرابة 14 ألف مهاجر خلال 104 عمليات منذ بداية العام الجاري.

وأوضحت المفوضية في تقرير لها اليوم، أن من بين المهاجرين 2000 امرأة وأكثر من 1300 طفل، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي, مضيفةً أن أكثر من 55 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجل لديها في ليبيا.