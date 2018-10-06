مفوضية اللاجئين تعلن أن ليبيا أنقذت قرابة 14 ألف مهاجر خلال عام 2018

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن حرس السواحل الليبي أنقذ قرابة 14 ألف مهاجر خلال 104 عمليات منذ بداية العام الجاري.
وأوضحت المفوضية في تقرير لها اليوم، أن من بين المهاجرين 2000 امرأة وأكثر من 1300 طفل، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي, مضيفةً أن أكثر من 55 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجل لديها في ليبيا.
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يبدو أنّ أصغر عارضة أزياء في عالم الموضة كايا جربر، جاهزة للاحتفال بعيد الهالوين رغم أنه يتبقّى عليه 28 يوما فقط، إذ كان القميص الذي ارتدته يوم سفرها الأربعاء إشارة إلى بدأها الاحتفال باكرا بعيدها المفضّل. وارتدت ابنة سيندي كروفورد البالغة من العمر 17 عاما، سترة سوداء مزيّنة بصورة شخصية رهيبة ومخيفة وهو "بينهيد"، وارتدت نظارة سوداء مستطيلة، وأقراطا صغيرة، وحقيبة ظهر ذات لون أخضر فسفوري واضح جدا وبشرائط سمراء في المنتصف والذراعين، وبدت المراهقة في الغالب كأنها لا تضع مكياجا لظهورها العلني اللافت للنظر، ولم تضع حتى القليل من أحمر الخدود الرقيق ولا أحمر الشفاه فبدت شفتاها شاحبتين. وارتدت بالطبع كوتشي مريحا يتناسب مع رحلتها في طريق عودتها من أسبوع الموضة الشهير في باريس، وبالإضافة إلى السير على العديد من مدارج الطائرات شاركت في العديد من الأمسيات الأنيقة، بما في
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