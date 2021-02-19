إصابة 9 أشخاص في إنفجار غازي في مدينة نيويورك الأميركية

قالت الشرطة الأمريكية فى مدينة نيويورك، إن انفجار غاز فى شقة سكنية بالمدينة تسبب فى إصابة 9 أشخاص، من بينهم طفلان فى حالة حرجة. وأوضحت مصادر فى شرطة نيويورك - حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية - أن 6 من بين الأشخاص التسع المصابين أطفال، وأن أصغرهم سناً طفل بعمر 5 سنوات.وأضافت المصادر أن الانفجار وقع فى الطابق الثانى بشقة فى حى برونكس بمدينة نيويورك.