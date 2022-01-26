لافروف يؤكد وزيرة خارجية بريطانيا تزور موسكو قريبا والأمين العام للناتو فقد الاتصال بالواقع

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن نظيرته البريطانية إليزابيث تراس ستزور موسكو في غضون أسبوعين وقال لافروف للصحفيين، عقب مشاركته في جلسة لمجلس الدوما الروسي اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عن موعد زيارة تراس إلى موسكو: "قد تم تنسيق الموعد، ولا أعرف ماهو الاتفاق البوتوكولي المبرم بينهما. سيحدث ذلك في غضون أسبوعين".