جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين أحدهم طالب من يعبد

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مواطنين فلسطينيين أحدهم طالب في الثانوية العامة، وذلك لدى اقتحامها بلدة يعبد في محافظة جنين.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في البلدة، أن جيش الاحتلال اعتقل الشاب أمير كامل عطاطرة ، والفتى محمود عاهد أبو بكر الطالب في الثانوية العامة، بعد مداهمة منزلي المعتقلين وتفتشيهما.