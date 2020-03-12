رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوجه المحافظين بسرعة رفع اثار الاعصار من الشوارع

شدد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء على المحافظين بالاهتمام بالمناطق ذات الكثافات العالية والتواجد في الشارع لتفقد الاحوال الجوية، وسرعة رفع اثار الاعصار من الشوارع، جاء ذلك خلال تواجده بغرفة العمليات المركزية على الاستعدادات في الشوارع.