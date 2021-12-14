التحالف العربي يعلن تدمير 4 طائرات مسيرة في الأجواء اليمنية

أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، تدمير 4 طائرات مسيرة بالأجواء اليمنية وأكد التحالف العربي تنفيذه 31 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب و الجوف. ولفت إلى أنه نجح في تدمير 20 آلية عسكرية ومقتل 210 عنصرا حوثيا بينهم قياديين.