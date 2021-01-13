بوتين يوعز ببدء التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا لجميع المواطنين ابتداء من الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدء التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا لجميع المواطنين في البلاد اعتبارا من الأسبوع المقبل.وتابع بوتين قائلا: "أطلب منكم (أعضاء الحكومة) البدء في حملة التطعيم الشامل للسكان اعتبارا من الأسبوع المقبل ووضع جدول مناسب لهذا العمل".ووصف بوتين اللقاح الروسي (سبوتنيك V) ضد فيروس كورونا بأنه الأفضل في العالم، لكنه أكد أنه من الضروري فهم كيفية عمله في ظروف العديد من السلالات المتغيرة للفيروس.

ولفت بوتين إلى أن بلاده تراقب وتتابع بقلق وضع وانتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا في بريطانيا وأن بلاده على اتصال مع الجانب الأوربي بخصوص ذلك،"نرى ما يحدث في الدول وعلى وجه الخصوص، في بريطانيا نحن نراقب ونتابع هذا الوضع بقلق.. نحن على اتصال مع شركائنا الأوروبيين بشأن هذا الموضوع".

وأعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي مؤخرا أن عدد متلقي لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا في روسيا تجاوز مستوى 1.5 مليون شخص.

وشهدت روسيا في الأيام الأخيرة تراجعا في وتيرة تفشي الفيروس التاجي، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت الشهر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك V" في جميع الأقاليم شملت فئات معينة من المواطنين من أطباء ومعلمين وصحافيين والعاملين في مجالات أخرى.

ويعتبر "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا، وحتى الآن تمت المصادقة على استخدامه في كل من روسيا وبيلاروس وصربيا والأرجنتين وبوليفيا والجزائر.