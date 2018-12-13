الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش يعلن أنه تم الاتفاق على وضع إطار لتنفيذ كل ما تم التوصل إليه

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