نتنياهو يتقدم بطلب عاجل واستثنائي للهند

كشفت قناة "13" التلفزيونية العبرية، النقاب عن تقدم إسرائيل بطلب عاجل واستثنائي للهند، لتوريد كمامات ومعدات طبية، وذكرت القناة أن بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال، اتصل هاتفيا بنظيره الهندي ناريندرا مودي، طالبا بشكل عاجل توريد مواد طبية وأقنعة واقية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأفادت القناة، بأن نتنياهو يعلم أن الهند قررت منع تصدير الأقنعة الواقية والمواد الطبية للخارج، ولكن نتنياهو تقدم بطلب شخصي لنظيره مودي، لاستثناء بلاده من هذا القرار.

ونقلت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني عن مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، إيتمار غروتو، أن الهند وافقت بالفعل على الطلب الإسرائيلي، مؤكدا أن أغلب المواد الخام الطبية والدوائية يتم استيرادها من الهند. ونوهت القناة بأن الهند تضم أكبر شركة حول العالم لتصنيع الأقنعة الواقية.

وفي سياق متصل، أعطى نتنياهو، الخميس الماضي، أمرا بإغلاق معظم المدارس في البلاد كإجراء احترازي في مواجهة فيروس كورونا، ودعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية طارئة، وأشار نتنياهو إلى أن "60-70 في المئة من المواطنين سيصابون بالفيروس، وهدفنا الرئيسي هو تخفيف انتشار كورونا ونحن في سباق مع الوقت لإيجاد لقاح له".