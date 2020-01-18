سعر الفاكهة في مصر اليوم السبت 18 كانون الثاني يناير 2020

شهدت أسعار الفاكهة في مصر اليوم السبت 18 كانون الثاني، يناير 2020، استقراراً لجميع الأصناف، وذلك وفق الأسعار المقررة من سوق العبور للجملة، واستقرت أسعار البرتقال البلدي يسجل 2 جنيهات، وسعر البرتقال السكري بين2-3 جنيهات، والبرتقال أبو سرة ليتراوح بين 1.5-2 جنيهات للكيلو، كما استقر سعر اليوسفي 2 جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 7-11 جنيها للكيلو.



وسجل سعر العنب الكرمسن 19 جنيها، فيما سجل العنب الرومى الأحمر 10 جنيهات ، سجل البلح سماني 3-5 جنيهات، والبلح الزغلول 3-5 جنيهات، والبلح الرملى 5-8 جنيهات، والبلح السلمى 15 جنيهاً، والبلح البارحي سجل 20 جنيهاً، كما انخفصت أسعار الجوافة لتتراوح بين 2-3 جنيهات، كما انخفضت أسعار الرمان لتترواح بين ٢-٣ جنيهات.

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