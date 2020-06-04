طلعات مكثفة للطيران الحربي والتجسسي الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية

واصل الطيران الحربي والتجسسي الإسرائيلي طلعاته الجوية المكثفة فوق المدن والقرى اللبنانية خارقًا بذلك قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم بأن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة الجنوبية، ونفذت طيرانًا دائريا فوق مناطق كسروان والمتن وبيروت وضواحيها وبعبدا وعاليه بجبل لبنان وفوق البحر مقابل السعديات، ثم غادرت الأجواء من فوق البحر غرب البلدة المذكورة باتجاه الأراضي المحتلة.

وخرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق الجنوب وبيروت وضواحيها، ثم غادرت الأجواء من فوق البحر غرب البلدة المذكورة.

وأشار البيان إلى أن طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش الجنوبية، ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة ميس الجبل الجنوبية باتجاه الأراضي المحتلة.

كما خرقت طائرتان حربيتان إسرائيليتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش الجنوبية وصولا حتى شكا شمال لبنان، ونفذتا طيرانًا دائريًا فوق المناطق اللبنانية كافة، ثم غادرتا الأجواء من فوق البلدة المذكورة.

وانتهكت طائرتان حربيتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفرشوبا وصولا حتى شكا، ونفذتا طيرانًا دائريًا فوق المناطق اللبنانية كافة، ثم غادرتا الأجواء من فوق بلدة رميش الجنوبية باتجاه الاراضي المحتلة.