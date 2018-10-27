مبعوث أمريكا للتحالف الدولي: لن نعمل مع الأسد ولن نعيد إعمار المناطق التي يستعيدها

أعلن مبعوث الولايات المتحدة للتحالف الدولي أن واشنطن لن تعمل مع الرئيس السوري بشار الأسد، ولن تعيد إعمار المناطق السورية التي يستعيدها بدعم روسي وإيراني.

القاهرة — سبوتنيك. أكد مبعوث الولايات المتحدة إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" بريت ماكغورك، إنه يرفض التعامل مع الرئيس السوري بشار الأسد، كما لن يتم الإسهام في إعادة إعمار المناطق التي استعادها في سوريا من أيدي التنظيمات المتطرفة.