وصف رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل الذي اقترحته واشنطن بـ"الإيجابي" وبعد دقائق من مغادرة السفيرة الأمريكية لدى بيروت، دوروثي شيا، مكتبه، قال نبيه بري إن المسودة "تلبي مبدئيا المطالب اللبنانية التي ترفض إعطاء أي تأثير للاتفاق البحري على الحدود البرية".

وبعد لقائها بري، أشارت شيا إلى أن "الجو إيجابي جدا"، في حين كشف بري أن الاتفاق "مؤلف من 10 صفحات وباللغة الإنجليزية ويستلزم درسا"، مؤكدا أنه ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يدرسون مع مساعديهم "تحديد الملاحظات عليه إن وجدت"، على أن يتم بعدها التشاور بينهم "قبل تقديم الرد".