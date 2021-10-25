إسرائيل تلغي تحذير السفر إلى المغرب الذي إستمر عقداً من الزمن

أعلنت هيئة الأمن القومي الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أنها قررت إلغاء تحذير السفر إلى المغرب.

وقالت هيئة الأمن القومي في بيان "في أعقاب تحليلات أجرتها الأجهزة الأمنية بقيادة هيئة الأمن القومي تقرر إلغاء تحذير السفر إلى المغرب الذي كان ساري المفعول منذ أكثر من عقد".

وأضافت: "جاء القرار في ضوء تقييم الأوضاع الذي أشار إلى انخفاض مستوى التهديد في المغرب. مع ذلك ينصح بمواصلة ممارسة اليقظة المشددة أثناء التواجد هناك".

والعام الماضي، أعلنت إسرائيل والمغرب إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، وعلى إثر ذلك قام مسؤولون بزيارات متبادلة.