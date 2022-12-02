قتلى بانفجار داخل مسجد في كابل خلال الصلاة

وقع اليوم الجمعة انفجار بمسجد تابع لمكتب الحزب الإسلامي الأفغاني في العاصمة كابل، أسفر عن مقتل شخصين. وقال مصدر إن الانفجار وقع اليوم الجمعة في مسجد بالعاصمة الأفغانية يتبع الحزب الإسلامي الأفغاني الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق قلب الدين حكمتيار، حيث صرح المصدر بأن اثنين من حراس الحزب وثلاثة من المهاجمين قتلوا في الانفجار.