وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أميركيين تعلن أن واشنطن تستعد لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين بارزين لكبح الفساد وإضعاف هيمنة حزب الله
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مجلس الوزراء القطري يجدّد موقف الدوحة المتضامن مع لبنان في مواجهة كارثة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أميركيين تعلن أن واشنطن تستعد لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين بارزين لكبح الفساد وإضعاف هيمنة حزب الله وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يؤكد حق شعب بيلاروس في الحصول على "الحريات التي يطالب بها" وصول طائرة مساعدات طبية قبرصية الى مطار بيروت وصول طائرة مساعدات طبية قبرصية الى مطار بيروت وزير الداخلية الأردني يعلن إغلاق الحدود مع سوريا لمدة أسبوع على خلفية وصول حالات مصابة بكورونا الخارجية اليونانية تعلن أن وزير الخارجية اليوناني يلتقي بومبيو الجمعة لبحث التطورات في شرق البحر المتوسط في ظل تصاعد الاستفزاز التركي الأمن الداخلي اللبناني ينفي إطلاق الرصاص المطاطي أو الحي على المتظاهرين وزارة الدفاع اليونانية تعلن أن الأسطول البحري اليوناني موجود في المنطقة لمراقبة النشاطات التركية وزير الدفاع التركي يقول إن بلاده تريد حل الخلاف مع اليونان في المتوسط عبر الحوار
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وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أميركيين تعلن أن واشنطن تستعد لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين بارزين لكبح الفساد وإضعاف هيمنة حزب الله

العرب اليوم -

العرب اليوم - وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أميركيين تعلن أن واشنطن تستعد لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين بارزين لكبح الفساد وإضعاف هيمنة حزب الله

عناصر من جماعة حزب الله اللبنانية
واشنطن - العرب اليوم

 وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أميركيين تعلن أن واشنطن تستعد لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين بارزين لكبح الفساد وإضعاف هيمنة حزب الله

 

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وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أميركيين تعلن أن واشنطن تستعد لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين بارزين لكبح الفساد وإضعاف هيمنة حزب الله وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أميركيين تعلن أن واشنطن تستعد لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين بارزين لكبح الفساد وإضعاف هيمنة حزب الله



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