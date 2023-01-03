أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحييد ما مجموعه 400 جندي أوكراني على جبهات القتال المختلفة، بالإضافة إلى تدمير 4 راجمات صواريخ أميركية من طراز "هيمارس" في دونيتسك.

وجاء إعلان وزارة الدفاع الروسية هذا بعد يوم على إعلان مقتل 63 جنديا روسيا جراء قصف أوكراني بواسطة صواريخ هيمارس على منشأة في دونيتسك، كان جنود روس يتمركزون بها، في واحد من أكثر الهجمات دموية على القوات الروسية منذ بدء الحرب.