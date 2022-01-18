مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان يعلق على هجوم الحوثيين على أبو ظبي

دان مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، "الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي"، مؤكدا "الوقوف التام مع الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها".