حكومة الوفاق الليبية تؤكد التزامها بمكافحة الإرهاب واستعدادها تعزيز التعاون مع التحالف الدولي

أكدت وزارة الخارجية الليبية اليوم التزام حكومة الوفاق بتعزيز جهودها في مكافحة الإرهاب وأي تهديد يشكله تنظيم داعش أو أي مجموعة إرهابية أخرى، واستعدادها لتعزيز التعاون مع دول التحالف الدولي في تحقيق ذلك.

وأشارت إلى أهمية التعاون في مجالات مراقبة الحدود، وتتبع العناصر الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها، وتدفق الأسلحة.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد ممثل عن وزارة الخارجية الليبية في اجتماع عبر الدائرة المغلقة للتحالف الدولي لمكافحة داعش على مستوى وزراء الخارجية، وذلك حسب بيان منشور اليوم.

ودعا الوفد الدول الأعضاء بالتحالف الدولي لدعم جهود حكومة الوفاق في تحقيق الأمن والاستقرار، وجهودها في مكافحة تهديد داعش وغيره من المجموعات الإرهابية.