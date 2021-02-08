مجهلون يغتالون المقتال الألماني أبو يونس في سورية
آخر تحديث GMT14:09:04
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

مجهلون يغتالون المقتال الألماني "أبو يونس" في سورية

العرب اليوم -

العرب اليوم - مجهلون يغتالون المقتال الألماني "أبو يونس" في سورية

هيئة تحرير الشام
دمشق - العرب اليوم

اغتال مجهولون مقاتلا ألمانيا، كان ينتمي لفصيل "حراس الدين"، بالرصاص في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي في سوريا.

وذكرت مواقع وصفحات إخبارية محلية أن ملثمين أطلقوا النيران على "أبو يونس الألماني" الذي كان يقاتل ضمن صفوف تنظيم "حراس الدين" الذي انشق عن "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا).

وأوضحت تلك الوسائل أن مجهولين اثنين كانا يركبان دراجة نارية أطلقا الرصاص على "أبو يونس" أمام مسجد الفاروق وسط المدينة، ولحظة خروجه من صلاة المغرب أمس.

وذكرت أن "أبو يونس" كان قد نجا من محاولة اغتيال منذ يومين بزرع عبوة ناسفة في سيارته.

وذكرت حسابات من المنطقة أن "الألماني" كان معروفا بمعارضته لهيئة تحرير الشام (النصرة).

ويعرف عن تنظيم "حراس الدين" الموالي لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، معارضته للوجود التركي في إدلب، ولكل التفاهمات في المحافظة التي تسيطر عليها تنظيمات مدعومة من تركيا.
 

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مجهلون يغتالون المقتال الألماني أبو يونس في سورية مجهلون يغتالون المقتال الألماني أبو يونس في سورية



أخبار ذات صلة

GMT 14:01 2021 الإثنين ,08 شباط / فبراير

أميركا تطالب الحوثيين بوقف هجماتهم فورا على السعودية
العرب اليوم - أميركا تطالب الحوثيين بوقف هجماتهم فورا على السعودية

GMT 13:59 2021 الإثنين ,08 شباط / فبراير

القوات الإسرائيلية تهدم الخيام في حمصة في الأغوار
العرب اليوم - القوات الإسرائيلية تهدم الخيام في حمصة في الأغوار

GMT 13:57 2021 الإثنين ,08 شباط / فبراير

تحطم طائرة شحن في ولاية جيدو جنوب الصومال
العرب اليوم - تحطم طائرة شحن في ولاية جيدو جنوب الصومال

GMT 13:56 2021 الإثنين ,08 شباط / فبراير

الشرطة السعودية تضبط أربعة أشخاص تاجروا بالعملة المزيفة
العرب اليوم - الشرطة السعودية تضبط أربعة أشخاص تاجروا بالعملة المزيفة

GMT 13:53 2021 الإثنين ,08 شباط / فبراير

الإمارات وإسبانيا توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في المجالات الأمنية
العرب اليوم - الإمارات وإسبانيا توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في المجالات الأمنية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

طرق منوعة وجذابة لاعتماد التنانير الجلد من وحي إطلالات النجمات العرب

القاهرة ـ العرب اليوم

التنورة الجلد تعتبر واحدة من أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم وقد شاهدنا منها العديد من التصاميم المميزة التي تنوعت بين الموديلات الكاجوال والرسمية والتي أيضاَ تنوعت من ناحية قصاتها والوانها. اليوم سنقدم لك طرق منوعة وجذابة لاعتماد التنانير الجلد من وحي اطلالات النجمات العرب. النجمات العرب يعملن دائماً على اتباع صيحات الموضة واعتمادها بأساليب مختلفة كلاً على طريقتها الخاصة، والتنورة الجلد من هذه الصيحات المميزة التي اعتمدنها بكثرة في الفترة الماضية وقد شاهدنا منها التنسيقات الكاجوال والرسمية وسنقدم لك بالصور بعض من هذه التنسيقات المميزة لتستوحي منها بعض الأفكار.لفتتنا إطلالة نوال الزغبي الشبابية التي اختارت فيها تنورة قصيرة من الجلد الأسود وقد نسقت معها توب واسعة باللون الأسود أيضاً، وأكملت اللوك بحذاء شتوي مزين بالأرب...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 09:58 2021 الإثنين ,08 شباط / فبراير

أفكار متنوعة لاختيار أكثر الإطلالات السوداء أناقةً في ربيع 2021
العرب اليوم - أفكار متنوعة لاختيار أكثر الإطلالات السوداء أناقةً في ربيع 2021

GMT 02:42 2021 الإثنين ,08 شباط / فبراير

6 معالم سياحية في برايتون ننصح بزيارتها في 2021
العرب اليوم - 6 معالم سياحية في برايتون ننصح بزيارتها في 2021

GMT 09:42 2021 الإثنين ,08 شباط / فبراير

مجموعه من افكار الديكور و صور ديكور مميزه وراقي
العرب اليوم - مجموعه من افكار الديكور و صور ديكور مميزه وراقي

GMT 02:47 2021 الإثنين ,08 شباط / فبراير

وفاة جورج شولتز رجل ريغان الأول أثناء الحرب الباردة
العرب اليوم - وفاة جورج شولتز رجل ريغان الأول أثناء الحرب الباردة

GMT 02:43 2021 الإثنين ,08 شباط / فبراير

الإعلامي نيشان يبكي بسبب والده ويرد على عتاب جورج وسوف
العرب اليوم - الإعلامي نيشان يبكي بسبب والده ويرد على عتاب جورج وسوف

GMT 03:01 2021 الإثنين ,08 شباط / فبراير

أفكار تنسيق الملابس المنقطة بطرق مميزة لإطلالات تجمع بين الأنوثة والعصرية
العرب اليوم - أفكار تنسيق الملابس المنقطة بطرق مميزة لإطلالات تجمع بين الأنوثة والعصرية

GMT 02:32 2021 الأحد ,07 شباط / فبراير

جولة افتراضية إلى أبرز المعالم السياحية في الأردن
العرب اليوم - جولة افتراضية إلى أبرز المعالم السياحية في الأردن

GMT 03:26 2021 الإثنين ,08 شباط / فبراير

نصائح مهمة لحماية شبكة الإنترنت المنزلية من "السرقة"
العرب اليوم - نصائح مهمة لحماية شبكة الإنترنت المنزلية من "السرقة"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 23:40 2021 الثلاثاء ,02 شباط / فبراير

بيزوس يتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لـ "أمازون"
العرب اليوم - بيزوس يتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لـ "أمازون"

GMT 13:02 2021 الأربعاء ,03 شباط / فبراير

"أمازون" ستدفع أكثر من 60 مليون دولار لتسوية تهم متعلقة بإكراميات السائقين
العرب اليوم - "أمازون" ستدفع أكثر من 60 مليون دولار لتسوية تهم متعلقة بإكراميات السائقين

GMT 15:43 2021 الثلاثاء ,02 شباط / فبراير

مسؤول ياباني يتعهد بإقامة أولمبياد طوكيو "مهما كان تطور فيروس كورونا"
العرب اليوم - مسؤول ياباني يتعهد بإقامة أولمبياد طوكيو "مهما كان تطور فيروس كورونا"

GMT 02:32 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

بن سلمان يستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصاديات
العرب اليوم - بن سلمان يستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصاديات

GMT 02:49 2021 الأربعاء ,03 شباط / فبراير

جبل "اللوز الساحر"لوحة طبيعية خلابة تكسوها الثلوج
العرب اليوم - جبل "اللوز الساحر"لوحة طبيعية خلابة تكسوها الثلوج

GMT 08:43 2021 السبت ,30 كانون الثاني / يناير

"جنرال موتورز" تقرر التوقف عن إنتاج سيارات البنزين والديزل بحلول عام 2035
العرب اليوم - "جنرال موتورز" تقرر التوقف عن إنتاج سيارات البنزين والديزل بحلول عام 2035

GMT 01:21 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

فيروس "كورونا" يكبد السياحة العالمية خسائر "مليارية"
العرب اليوم - فيروس "كورونا" يكبد السياحة العالمية خسائر "مليارية"

GMT 04:58 2021 السبت ,30 كانون الثاني / يناير

"تسلا" تضيف تصاميم داخلية جديدة إلى سيارتها من نموذج "إس بليد"
العرب اليوم - "تسلا" تضيف تصاميم داخلية جديدة إلى سيارتها من نموذج "إس بليد"

GMT 00:12 2021 الأربعاء ,03 شباط / فبراير

مصر على موعد مع عام رياضي استثنائي رغم جائحة كورونا
العرب اليوم - مصر على موعد مع عام رياضي استثنائي رغم جائحة كورونا

GMT 14:09 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

عامل في مغسلة يحطم سيارة فيديريكو ماركيتي الـ"فيراري"
العرب اليوم - عامل في مغسلة يحطم سيارة فيديريكو ماركيتي الـ"فيراري"

GMT 14:07 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

أسباب تجعلنا نترك سياراتنا متوقفة لفترات طويلة
العرب اليوم - أسباب تجعلنا نترك سياراتنا متوقفة لفترات طويلة

GMT 13:33 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

صناعة السيارات تعرضت لضربة موجعة في بداية عام 2020
العرب اليوم - صناعة السيارات تعرضت لضربة موجعة في بداية عام 2020

GMT 16:50 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

دراسة حديثة تكشفت عمر الكون يبلغ 13.77 مليار سنة
العرب اليوم - دراسة حديثة تكشفت عمر الكون يبلغ 13.77 مليار سنة

GMT 13:48 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

إطلاق نسخ مخصصة من سيارات Atlas المعدله
العرب اليوم - إطلاق نسخ مخصصة من سيارات Atlas المعدله

GMT 14:04 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

شركة مرسيدس بنز تعلن موعد طرح طرازها الاول المدمج كهربائيا بالكامل
العرب اليوم - شركة مرسيدس بنز تعلن موعد طرح طرازها الاول المدمج كهربائيا بالكامل

GMT 06:09 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

500 نجمة ولدت بتوقيت واحد في مجرّة "درب التّبانة"
العرب اليوم - 500 نجمة ولدت بتوقيت واحد في مجرّة "درب التّبانة"

GMT 14:06 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

شركة Haval الصينية تعلن نيتها طرح نسخ جديدة معدلة
العرب اليوم - شركة Haval الصينية تعلن نيتها طرح نسخ جديدة معدلة

GMT 08:40 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

"فيسبوك" تتخذ تدابير احترازية عشية تنصيب جو بايدن
العرب اليوم - "فيسبوك" تتخذ تدابير احترازية عشية تنصيب جو بايدن
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab