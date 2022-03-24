أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مشاركة صندوق استثمار Rosemont Seneca الذي يرأسه هانتر بايدن، في تمويل المخابر البيولوجية في أوكرانيا واشارت الوزارة إلى وجود علاقة وثيقة بين الصندوق والمقاولين الرئيسيين المتعاونين مع الإدارة العسكرية الأمريكية، بما في ذلك Metabiota، التي تعد إلى جانب Black and Veach، المورد الرئيسي للمعدات لمخابر البنتاغون البيولوجية المنتشرة في جميع أنحاء العالم.