الدفاع الروسية تُعلن تمويل الأنشطة البيولوجية العسكرية الأميركية في أوكرانيا مرتبط بصندوق ابن بايدن
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الدفاع الروسية تُعلن تمويل الأنشطة البيولوجية العسكرية الأميركية في أوكرانيا مرتبط بصندوق ابن بايدن

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العرب اليوم - الدفاع الروسية تُعلن تمويل الأنشطة البيولوجية العسكرية الأميركية في أوكرانيا مرتبط بصندوق ابن بايدن

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موسكو - العرب اليوم

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مشاركة صندوق استثمار Rosemont Seneca الذي يرأسه هانتر بايدن، في تمويل المخابر البيولوجية في أوكرانيا واشارت الوزارة إلى وجود علاقة وثيقة بين الصندوق والمقاولين الرئيسيين المتعاونين مع الإدارة العسكرية الأمريكية، بما في ذلك Metabiota، التي تعد إلى جانب Black and Veach، المورد الرئيسي للمعدات لمخابر البنتاغون البيولوجية المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

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الدفاع الروسية تُعلن تمويل الأنشطة البيولوجية العسكرية الأميركية في أوكرانيا مرتبط بصندوق ابن بايدن الدفاع الروسية تُعلن تمويل الأنشطة البيولوجية العسكرية الأميركية في أوكرانيا مرتبط بصندوق ابن بايدن



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