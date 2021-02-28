الخارجیة الإيرانية تستدعي سفير تركيا في طهران

استدعت الخارجیة الإيرانية سفير تركيا في طهران على خلفية تصريحات لوزير الداخلية التركي حول تواجد حزب العمال الكردستاني في إيران.

وسلمت وزارة الخارجية الإيرانية السفير التركي مذكرة احتجاج على تصريحات السفير التركي في العراق.