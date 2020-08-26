اليونان و قبرص و فرنسا و إيطاليا تجري تدريبات عسكرية مشتركة في شرق المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع اليونانية أن اليونان وفرنسا وإيطاليا وقبرص ستجري تدريبات عسكرية من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بجنوب جزيرة كريت في شرق المتوسط، في ظل تصاعد التوتر بين أثينا وأنقرة مؤخرا وقالت الوزارة في بيان: إن "قبرص واليونان وفرنسا وإيطاليا اتفقت على نشر وجود مشترك في شرق المتوسط، في إطار مبادرة التعاون الرباعية (اس كيو ايه دي)" وأشارت المصادر إلى أن هذه التدريبات ستجرى بين 26 و28 أغسطس في جنوب جزيرة كريت اليونانية وقبرص.